Oberstufenparty - Neon Special

Passend zum Rosenmontag spendieren wir euch die erfolgreichste und abgefahrenste Oberstufenparty aller Zeiten, die nur max. zweimal im Jahr stattfindet und einzigartig in Stuttgart ist: DIE OBERSTUFENPARTY NEON.

Der Perkins Park wird nur für euch komplett in Schwarzlicht gehüllt, so dass eure weiße und bunte Kleidung in einem unglaublichen Licht erstrahlt! Gerne dürft ihr auch eure eigenen NEON-Accessoires und NEON-Kleidung mitbringen!

SPECIAL NEON SCHWARZICHT DEKO SCHWARZLICHT-Kanonen 500 NEON-Sticks for free NEON-Schminke for free NEON-Ballons Vergünstigte Getränke MEGA Party auf 2 Floors

Einlass an diesem Abend ist ab 16 Jahren bis 24:00 Uhr.Keine Verlängerung möglich.

Einlass nur mit Personalausweis.

MAIN FLOOR: DJ Rell (Charts / Hip-Hop / R’n’B)SECOND FLOOR: James & Peters (EDM / Dubstep / House)