Objekt des Monats 44/52

ENTGRENZTER KRIEG: TREFFERKARTE VON ESSLINGEN ZUM LUFTANGRIFF AM 10.3.1918/ Vortrag zum Objekt: Dr. Winfried Mönch

Die Militärs ergriffen bald nach Kriegsbeginn die Möglichkeit, kriegswichtige Betriebe im Hinterland mit Flugzeugen zu attackieren. Am 10. März 1918 fl ogen elf britische Bomber einen Angriff auf die Daimler-Werke in Untertürkheim, wo Flugmotoren gefertigt wurden. Im Werk gab es keine Treffer; dafür schlugen Bomben in der Umgebung ein, viele in Mettingen – die ersten auf Esslinger Gemarkung. Es gab fünf Verletzte. Das Garnisonskommando Esslingen fertigte eine Skizze der Einschläge an. Sie führt vor Augen, wie ungenau die Bombardements aus der Luft waren – und dies bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Im Zweiten Weltkrieg sollte das unter anderem im Stuttgarter Raum verheerende Folgen haben.

Dr. Winfried Mönch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wehrgeschichtlichen Museum Rastatt. Unter denkmalpfl ege-bw.de lässt sich seine Darstellung „Stuttgart und der Luftkrieg im Ersten Weltkrieg“ aufrufen.