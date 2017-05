Ode an Dionysos

Der Weinbau spielt für Fellbach eine herausragende Rolle, in Griechenland hat er eine jahrtausendealte Tradition. Zu einer musikalisch-literarischen Feier rund um den Rebensaft lädt das Kulturamt am Freitag, 30. Juni 2017, 20 Uhr, in den Großen Saal des Fellbacher Rathauses (Marktplatz 1) ein. Maria Palaska (Sopran), Ilonka Heilingloh (Klavier), Michael Speer (Sprecher) und Anna Koktsidou (Moderation) präsentieren Lieder von Henry Purcell bis Manos Hadjidakis und Texte von Homer bis Elytis. Bereits Homer würdigte die Kraft des Weines, dem er angeblich selbst gerne zusprach, weshalb ihn der Dichter Horaz „vinosus Homerus“ nannte. Für den Wein erfanden die Griechen einen eigenen Gott: Dionysos, dessen Symbole Wein und Weinstock auch vom Christentum übernommen wurden. Die griechische Literatur von der Antike bis heute feiert den Wein – auch als Quelle der Inspiration. Die in Fellbach lebende Sopranistin Maria Palaska studierte in Thessaloniki und an der Musikhochschule Stuttgart und ist in Opern, Oratorien und als Liedsängerin zu hören. Michael Speer ist Sprecher beim SWR-Hörfunk und Fernsehen und gestaltet eigene Bühnenprogramme. Anna Koktsidou ist Redakteurin bei SWR International und Integrationsbeauftragte des SWR.

Ein Glas griechischen Wein stiftet KRINI, Weinstadt. Dazu gibt es Gebäck.

In Zusammenarbeit mit Kalimera e. V., Deutsch-Griechische Kulturinitiative