Odenwälder Comedie Night

Odewälder Leut bzw. "Ourewäller Leit" heißt die Liebeserklärung an ein Bergvolk. Traditionelles Liedgut aus der Odenwälder Heimat wird umrahmt von witzigen eigenen Kompositionen. Den Zuhörern wird ein besonderer Menschenschlag vorgestellt, der eingekeilt zwischen Rhein, Main und Neckar in schmucken Dörfern auf Hügeln und in Tälern seine außergewöhnliche Eigenart auslebt: Der Odenwälder