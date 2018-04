× Erweitern Odenwald Klassik

Das Flugplatzrennen in Walldürn gehört mittlerweile zu den Kultveranstaltungen der Klassik-Szene. Etwa 35 km südlich von Würzburg gelegen, erinnert dieses Revival an das ehemalige Buchener Dreieck-Rennen, eines von den vielen Straßenrennen der Nachkriegszeit, die es damals in Deutschland gab.

Der Flugplatzkurs mit seinem eigenen Charakter ist flüssig zu fahren, verlangt aber konditionell von den Fahrern einiges ab.