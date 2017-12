Ralf Mück liest und Wolfgang Gruber unterstützt musikalisch auf dem Akkordeon. An diesem Abend fällt der Startschuss zu einer neuen regelmäßigen Folge im Tübinger Vorstadttheater:„Literarisch-musikalischer Salon – Lieblingsstücke“. Einmal im Monat werden an einem Freitagabend Künstler ihre Lieblingsgeschichte oder Auszüge aus ihrem Lieblingsbuch lesen. Und bringen ihre musikalische Begleitung mit, welche die Literaten, ebenfalls mit ihren Lieblingsstücken, musikalisch begleiten bzw. unterstützen. Den Beginn macht Ralf Mück, Melange-Gängern durchaus bekannt als einer der beiden Stadtsheriffs von Tübingen: „Schischyphusch - oder der Kellner meines Onkels ist eine unglaublich komische, unglaublich sprachgewaltige Erzählung Wolfgang Borcherts. Ein sprachliches Feuerwerk um einen kleinen, verbitterten Kellner und einen großen, lebenslustigen Säufer, Sänger, Autofahrer, Frauenfahrer, Herrenfahrer, die beide zufällig unter dem selben Sprachfehler leiden und zufällig in einem Gartenlokal aufeinandertreffen. Ralf Mück verwandelte diese Präziose in ein Kabinettstückchen gelungener Vorlesekunst...“. (Schwäbisches Tagblatt vom 3. August 2017). Begleitet wird Ralf Mück von Wolfgang Gruber. Auch er ist den Besuchern des Vorstadttheaters, vor allem der Melange am Mittwoch, bekannt. Er präsentiert seine Lieblingsstücke gewohnt virtuos auf dem Akkordeon. Dauer insgesamt eine Stunde ohne Pause.