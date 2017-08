"Wo ist denn hier der Dom?" Damit diese Frage nicht unbeantwortet bleibt, bietet die WTG auch in diesem Jahr, neben den bekannten Sonntagsführungen, wieder öffentliche Führungen für Touristen und Interessierte in der Bischofsstadt an. Auch in den Sommerferien werden regelmäßig Stadtführung angeboten.

Treffpunkt ist vor dem WTG Tourist-Info auf dem Marktplatz. Dort können auch die Tickets erworben werden. Die Führung findet bei mindestens 6 Teilnehmern statt.