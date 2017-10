Öko ist Deko

150 Jahre "Das Kapital" von Karl Marx – der Jahrestag eines Werkes mit lang überschrittenem Verfallsdatum? Wenn das so ist, warum schlägt sich das Buch dann so tapfer in der Gegenwart? Marcus Hammerschmitt erklärt, warum Marx den VW-Abgasskandal vorhergesehen, und warum er über die Idee vom "fairen" oder "ökologischen" Kapitalismus herzlich gelacht hätte.Eine Veranstaltung der vhs Tübingen in Kooperation mit der Fairtrade-Stadt Tübingen und dem Club Voltaire.