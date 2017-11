Özcan Cosar und seine Freunde

Comedy King präsentiert gemeinsam mit dem Theaterhaus Stuttgart die "1001 WeihNacht" ShowBaklava und Plätzchen

Am 25. 12. 2017 ist es wieder soweit: Dann lädt der bekannte Comedien Özcan Cosar zum wiederholten Mal zur interkulturellen Comedy Show "1001 WEIHNACHT" in Stuttgart ein. Präsentiert wird die etwas andere Weihnachtsshow im Theaterhaus von der Veranstaltungsreihe Comedy King. Özcan Cosar, ist bekannt für seine schlagfertigen und witzigen Comedy Moderationen. Kulturelle Scheuklappen gibt es dabei nicht. Auch Religion spielt auf der Showbühne keine Rolle. So wollen die vier eingeladene Stand-up-Comedians und Kabarettisten aus verschiedenen Kulturen dem Publikum ihre Sicht auf das Fest der Liebe präsentieren. Dazu gibt es gemischte Weihnachtsteller mit Plätzchen und Baklava. Um die 1001 WEIHNACHTs Atmosphäre im Theaterhaus aufzuheizen, wird es verschiedene Showeinlagen von Tänzern und Musikern geben.Das Publikum ist herzlich eingeladen, am 25. Dezember 2017 ein Weihnachten der zwei Kulturen mit viel Lachen, Spaß und Musik zu feiern. Özcan Cosar und seine Gäste versprechen in Stuttgart einen Jahresausklang 2017 mit viel Bauchmuskelkater!