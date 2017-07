In seinen letzten Programmen „Adam und Erdal – Der Unzertrennliche“ und „Du hast Dich voll verändert“ brachte Özcan Cosar auf die Bühne, was er zwischen zwei Kulturen erlebt und erfahren hat - mitten in seinem bunten, interkulturell geprägten Leben.

Als Mehrfachbegabter begeistert er auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art : Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität. Er versteht es mit Komik, Rhythmus und vollem Körpereinsatz zu spielen und seine Geschichten von den Unwägbarkeiten des Alltags lebendig werden zu lassen.

Nach seinen ersten beiden Programmen, zeigt Özcan Cosar nun eine Preview zu seinem neuen Soloprgramm. Wir dürfen gespannt sein!