Offene Führung „Wo die Kunst entsteht“

Foto: Atelier Verena Koenekamp Wo die Kunst entsteht

Erst im Juli wurde das 25-jährige Jubiläum des Kulturpark Dettinger gefeiert. In der ehemaligen Mühlsteinfabrik entstanden nach dem Erwerb durch die Stadt Plochingen verschiedene Kultur- und Veranstaltungsstätten.

Im zentralen Produktionsgebäude wurde gemeinsam mit dem Landkreis Esslingen die „Ateliergemeinschaft Kulturpark Dettinger“ eingerichtet. Zehn bildende Künstler unterschiedlicher Sparten, darunter auch junge Stipendiaten, gehen hier seitdem in ihren Ateliers ihrer künstlerischen Tätigkeit nach. Um auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, bietet die Plochingenlnfo am 16. September um 15 Uhr die Führung „Wo die Kunst entsteht — Besuch der Künstlerateliers im Kulturpark Dettinger“ an. Erhalten Sie in der etwa einstündigen Führung Einblicke in die Kunstwelt und erfahren Sie interessante Hintergrundinformationen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, die Kosten betragen fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist über die Plochingenlnfo möglich (tourismus@plochingen.de; Telefon 07153 / 7oo5-25o).