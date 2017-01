Offene Session für Experimentierfreudige Gemäß der 'Gut-ist-was-gefällt'-Maxime sind alle eingeladen, natürlich auch die, die sich selbst schon wieder nicht mehr gefallen, sich gemeinsam geräuschlich auszutoben. Genüsslich, versteht sich! Denn wem was wie gefällt, das muss man schon im Momentanen erleben und auskundschaften. Poeten, Soundreisende & musisch Umgarnte… Freies Geschichtenerzählen in all den Zungen der Musik! Willkommen zu einer Session der außergewöhnlichen Art !!! Moderation: Florian Meerwein