Freitag: DIE Partykönigin von Mallorca und der Prinz vom Megapark rocken das 2. Reutlinger Oktoberfest. Auf dem Ballermann ist Mia Julia mittlerweile die meistgebuchte Sängerin und am 15. September kommt sie zu uns nach Reutlingen in die Eishalle!

Aber auch bei Almklausi ist Party total angesagt. Nicht nur an der Playa de Palma und am Gold –und Sonnenstrand in Bulgarien ist Almklausi ein gefragter Künstler, auch in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz rockt er die Partyhochburgen.

Unser Partygarant DJ Ernst O. wird seine Spaßrakete zünden und muss in Reutlingen eigentlich nicht mehr vorgestellt werden.

Samstag: Der neue Kracher am Partybandhimmel sorgt mit seiner musikalisch-explosiven Mischung aus Alpenrock, Volksmusik und Charthits für den passenden Knall beim 2. Reutlinger Oktoberfest!

Nach der Party am Freitag, geht es am Samstag weiter in der festlich geschmückten Eishalle in Reutlingen.

Sonntag: Närrischer Frühschoppen präsentiert der Männerverein Reutlingen in Kooperation mit der Gesellschaft Möbelwagen e.V. seit 1897 1. Stuttgarter Karnevalgesellschaft! Es werden viele Vereine aus nah und fern anwesend sein. Für die entsprechende Unterhaltung an Musik wird gesorgt.

Ab sofort können auf www.oktoberfest-reutlingen.de Tische reserviert werden und Einzeltickets gekauft werden. Zu dem auch bei dem Gastropartner Dolce in Reutlingen und in der Genussbar in Metzingen. Außerdem bei den beiden Shell Tankstellen in der Karlstraße und beim Echazufer. Tischreservierungen sind für 8-10 Personen möglich. Aktuelle Infos immer auf der Facebookseite Oktoberfest Reutlingen, diese dürft Ihr gerne auch liken.