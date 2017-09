Der TSV Fürfeld veranstaltet am 06. & 07. Oktober wieder das jährlich stattfindende und beliebte Oktoberfest in der Brunnenberghalle in Fürfeld.

Freitags findet am "Dorfabend" eine bayrische Olympiade und musikalische Umrahmung statt, während samstags mit der Partyband "Sicherheitshalbe" für ordentliche Stimmung in Oktoberfest-Ambiente gesorgt wird.