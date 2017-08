2. Oktoberfest "O´zapft is!"

Die rustikale Waldschänke des Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe verwandelt sich während der „Bayrischen Festwochen“ vom 27. September bis 8. Oktober 2017 in ein zünftiges Festzelt. Fast zwei Wochen lang werden leckere bayerische Spezialitäten, wie Schweinshaxe, Leberknödel oder Obatzda und dazu köstliches Festbier von Distelhäuser serviert. Am Samstag, 30. September, ab 18 Uhr lädt die Waldschänke dann zum „2. Oktoberfest“ in Friedrichsruhe ein. Dirndl, Lederhosen und gute Laune sind erwünscht und beste „Gaudi“ ist garantiert. Pünktlich um 19 Uhr schreitet Hoteldirektor Jürgen Wegmann zum Fassanstich und es darf zur stimmungsvollen Live-Musik geschunkelt, gesungen und auf den Bänken getanzt werden.