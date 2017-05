Am 11. Juli präsentieren die jazzopen den charismatischen Soul-Sänger Ola Onabule im BIX. Der in Großbritannien geborene und in Nigeria aufgewachsene Musiker wurde vom renommierten Magazin Soul & Blues zu einem der besten Soulsänger unserer Zeit gekürt und teilte sich u.a. mit Roberta Flack, Natalie Cole, Al Jarreau oder zuletzt mit Diana Krall die Bühne.

Inspiriert von den großen Interpreten der 1960-er und 1970-er Jahre vereint er in seiner Musik Jazz, Soul und Weltmusik. So kreiert er einen unverwechselbaren, einzigartigen Sound.

Seine Erfolgsgeschichte reicht über zwei Jahrzehnte zurück. Mit seinen intensiven, emotionalen und theatralischen Live-Performances begeistert er auf den Jazz-Bühnen dieser Welt. Zudem hat er schon einige Projekte mit den besten Big Bands Deutschlands verwirklicht – darunter die SWR-Big Band und die mit dem Grammy ausgezeichnete WDR Big Band.

Onabules achtes Album, 'It's the Peace That Deafens' (2015), enthält sinnträchtige Songs über Identität, Versöhnung und Nostalgie.