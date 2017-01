Old British Teaparty

Oi! Wir knöpfen uns die britischen Inseln und ihre musische Historie vor und stoßen mit euch mehr oder minder gesittet mit einer Tasse Tee und anderen Getränken an. Schön den Finger abspreizen, sonst weint die Queen. Viele eurer Lieblinge hatten hier ihre Anfänge und wir holen sie uns in Zwölfzehn. Auch die „Kolonien“ werden nicht ignoriert und sind mit vertreten. Genres und Jahrzehnte übergreifend spielen wir einfach was uns gefällt. Es wird gitarrenlastig!

Von Pixies zu Queens of the Stone Age, Led Zeppelin bis Alt-J, Franz Ferdinand und Wolfmother. Wir nehmen alle mit ins Boot und schippern über den Kanal.