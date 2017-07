Am Samstag den 05.08.17 heisst es wieder Oldschool Town im The Mad Coyote in Reutlingen.

The very best from the 90s - early 2000s

Classics I Hip Hop I Rap I R&B I Soul

Einlass 23 Uhr

Line Up:

DJ SWED LU (Black Bottle Boy / Supreme DJ)

DJ PACO (Resident)