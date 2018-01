Am Freitag den 09.02.18 heisst es Oldschool Town goes Albstadt.

Wer erinnert sich nicht an die Goldenen Zeiten von LL Cool J, Toni Braxton, Dru Hill, Horace Brown, Missy Elliot, 2Pac, Biggie, Snoop, Busta Rhymes oder DMX?

Wir entführen euch zurück in die Zeit der 90s - frühen 2000er.

Für diesen Anlass haben wir keine Mühen gescheut. Wir konnten für dieses exklusive Datum direkt aus der Bundes Hauptstadt, DJ Paco aus Stuttgart verpflichten. Ein Mann der sein Handwerk versteht. Er stand schon mit Größen wie: Fatman Scoop, Wu Tang Clan, Kool Savas und Horace Brown auf der Bühne. Seine 15 jährige Club Erfahrung bringt jede Party Crowd zum beben. Als Unterstützung darf unser resident DJ Cem Yu natürlich nicht fehlen.

The finest in Classics, Hip Hop, Rap, RnB and Soul Music.

Einlass 22 Uhr

***Die ersten 100 Gäste erhalten eine Oldschool Town Mix CD*** For Free

Also seid dabei wenn es Oldschool Town heißt.