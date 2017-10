Heute geht’s zurück in die Jahre des guten alten Oldschool Hip-Hop! DJ Tomazz, der seit über 15 Jahren DJ und VJ in der Stuttgarter Szene ist, wird heute seine alte Plattensammlung auskramen und für euch nur das Beste spielen! Das Highlight, er hat auch noch zu nahezu jedem dieser „Songs“ das passende Musikvideo welches damals in der Glotze lief, dieses wird dann immer passend zum Song auf den Monitoren im Club laufen. Ladys & Gentlemen das dürft ihr euch nicht entgehen lassen!