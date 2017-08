Oldtimer Treffen

× Erweitern The Bautzys

US Car, Oldtimer, Youngtimer & Tuning Car – Treffen am 16. und 17.September 2017

Der Automobil-Club „Drive & Fun“, die Mosbacher Kultband „The Bautzy´s“ und die Firma Reiß laden nach dem gelungenen Start 2016 auch in diesem Jahr zu einem zweitägigen Event, an beiden Tagen ab 10.00 Uhr, auf das Gelände der Firma Reiß GmbH, am Flugplatz Mosbach-Lohrbach, ein. Liebhaber der US Cars, Oldtimer, Youngtimer & Tuning Car erleben bei Hits aus den Jahren 1950 – 2000 unvergessliche Stunden.

Unter dem Motto „Motoren, Musik, Mode“ bieten die Veranstalter „Drive & Fun“, die Mosbacher Kultband „The Bautzy´s“ sowie US-Car World & Arbeitsbekleidung-Store.de, Nicolai Reiß bei freiem Eintritt zwei erlebnisreiche Tage für Augen und Ohren.

Ein breites Spektrum an außergewöhnlichen Fahrzeugen aus den Bereichen US Car, Harley Davidson, Oldtimer, Youngtimer und Tuning Cars bringen Liebhaber zum Schwärmen und Staunen.

Auf der Händlermeile finden Fans Amerikanischer Bekleidung alles was das Herz begehrt. Besondere Attraktionen sind die diversen Foodtrucks mit ihrem reichhaltigen, kulinarischen Angebot. Der in der Szene weit bekannte Starfriseur „Marc the Rolling Barber“ sorgt mit Vintage Frisuren aus den 50er und 60er Jahren für ein „American-Feeling“.

Stände mit American Ice Cream & Crepes , original amerikanische Süßigkeiten, Kaffee und eine große Auswahl an hausgemachten Kuchen runden das Gesamtangebot ab.

Die Mosbacher Kultband „The Bautzy´s“ begeistert tagsüber an beiden Tagen die Eventbesucher und rocken am Samstagabend bei freiem Eintritt in der Clubhalle. Die musikalische Zeitreise mit Hits von Rock-, Beat-, Rhytm and Blues aus den Jahren 1950 bis 2000 wird sicherlich für alle Fans zum Hochgenuss. Der Barbetrieb in der Clubhalle bietet den Gästen viele exklusiven Getränke und lädt zur „Happy Hour“ ein.

Mit einem Frühschoppen geht es am Sonntag, 17.09 um 10.00 Uhr weiter. Auch hier sind die Bautzy´s mit von der Partie. Eine von der Firma Reiß präsentierten Modenshow, bei der Kultmarken wie Carhartt & Dickies oberste Priorität haben, wird Insider besonders begeistern.

Auch an diesem Tag kann man sich auf der Händlermeile vergnügen und das breitgefächerte Angebot der Foodtrucks und diversen Verkaufsstände genießen.

Mit der Fahrzeugprämierung und Pokalverleihung der zur Show gestellten Fahrzeuge klingt die Veranstaltung aus.