Oliver Prechtl und Daniel Kartmann Duo (Stuttgart) / rant (Berlin) rant

nach der geräuschvollen Collagen-Arbeit ‚Margo Flux', erschienen im Herbst 2015, widmen sich Merle Bennett und Torsten Papenheim derzeit der Jazz-Geschichte. Seit einiger Zeit schleichen sich eigenwillig arrangierte Jazz-Standards in das Konzertrepertoire des Duos. Die Musik von rant bewegt sich nicht zwischen, sondern inmitten vieler (musikalischer) Welten: Melodische Miniaturen und mikrotonale Schichtungen, Groove und Kontemplation, Kassettenrauschen und Feedback, New Orleans und Krupunder-Halstenbek ... rant spielen also re- und Dekonstruktionen von Duke Ellington, Thelonious Monk, Dave Brubeck und anderen. Im November 2017 sind sie mit Gitarre und Schlagzeug im Südwesten der Republik auf Tour. Oliver Prechtl am Klavier und Daniel Kartmann am Vibrafon ergänzen das Duo im zweiten Teil des Konzerts zu einem Quartett. „Abstrakt, aber nicht akademisch. Avantgardistisch, aber ohne Allüren“ FreiStil (Österreich) „Elegante, perfekt austarierte Balanceakte zwischen gefühligen und verkopften Elementen“ Intro (Deutschland) www.danopticum.de