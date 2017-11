× Erweitern Olivia Trummer Trio

Wer Olivia Trummer in ihrer Heimatstadt Stuttgart live erleben möchte, sollte am besten gleich Karten reservieren, denn ihre Konzerte sind meistens sehr gefragt und gut gefüllt! Die in Stuttgart und New York ausgebildete Pianistin und Sängerin fasziniert ihr Publikum mit einer lebendigen Bühnenpräsenz und einem ganz eigenen Stil, den die Presse als "Olivia-Trummer-Stil" beschreibt. Mit ihrer komplexen und zugleich eingängigen Musik gilt sie weit über die Landesgrenzen hinaus als eine der interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation.

Klaus Doldinger sagt: "Die Musik ist hervorragend – sowohl Komposition als auch Interpretation. Ich kenne in unseren Breitengraden keine Jazzmusikerin dieses Zuschnitts."

Kurt Rosenwinkel ließ seiner Begeisterung Taten folgen und verpflichtete sie als Mitglied seiner aktuellen Band "Caipi", die 2017 bereits ausgiebig durch Amerika, Kanada, Europa, China und Japan tourte.

Nach einigen spannenden Monaten auf Tour konzentriert sich Olivia Trummer nun wieder auf die Musik für ihr Trio und stellt an diesem Abend im BIX neue Songs und auch eine neue Trio-Besetzung vor: Mit Haggai Cohen-Milo am Kontrabass, der vor kurzem aus New York nach Berlin gezogen ist und hierzulande so manchem durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Omer Klein bereits ein Begriff sein dürfte, sowie Tobias Backhaus am Schlagzeug, den man sonst auch mit Till Brönner, Tony Lakatos, Gwilym Simcock oder der NDR Big Band erleben kann, hat sie zwei erstklassige Instrumentalisten und Musiker an ihrer Seite.

Gemeinsam bewegen sie sich poetisch groovend im weiten Kosmos zwischen Jazz und Singer-Songwriter und folgen dabei optimistisch ihrem eigenen Kompass.

Besetzung: Olivia Trummer (p, voc); Haggai Cohen-Milo (b); Tobias Backhaus (dr)

Mehr Infos unter: http://www.oliviatrummer.de/