Olli Schulz - New Fall Stuttgart 2017

Nachdem der gebürtige Hamburger als Stagehand und Security erste Luft im Musik-Business geschnuppert hatte, entschloss sich Oliver Marc Schulz dazu, selbst Musik zu machen. Unter dem Namen “Olli Schulz und der Hund Marie” erscheinen in Zusammenarbeit mit Max Schröder von Tomte die ersten Alben, darunter “Brichst Du mir das Herz, dann brech’ ich Dir die Beine“. Das erste Solo-Werk von Olli Schulz „Es Brennt So Schön“ feierte 2009 seinen Release.

Der Singer-Songwriter gilt mit seiner melancholisch-klamaukigen Musik schon lange als fester Bestandteil der deutschsprachigen Indieszene. Sechs Alben und zahlreiche Auftritte sprechen für sich. Der Musiker, der nebenbei noch Entertainer und Geschichtenerzähler ist, vereint auf der Bühne all seine Berufungen und erschafft somit eine Live-Show, die sich sehen lassen kann – die nächste exklusive Gelegenheit dazu gibt es beim New Fall Festival in Stuttgart.