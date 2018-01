× Erweitern Four Music Olli Schulz

Mit »Scheiß Leben, gut erzählt« erreicht Olli Schulz nun die Apotheose seines Liedermachertums.

Nie lagen Götterdämmerung und Erleuchtung so überraschend nah beieinander, nie verzahnten sich herzzerreißende und sphärisch-fröhliche Kabinettstückchen so geschmeidig wie auf dieser Langrille. Das Format des Albums, von Schulz selbst mitunter angezweifelt und in dunklen Stunden totgesagt, erlangt nun unter des Meisters Hand eine unerwartete neue Blüte.