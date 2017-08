× Erweitern Alois & Elsbeth Gscheidle

Seit über 20 Jahren ist das Kabarettisten-Paar auf den Bühnen im Ländle und vor den Fernsehkameras unterwegs und wer die Gscheidles schon mal erlebt hat, weiß die Spielkunst, Spontanität und Schlagfertigkeit zu schätzen. In „Om Himmels Willa“ haben die beiden urschwäbischen Künstler wieder aberwitzige Ideen und Verkleidungen verarbeitet. Elsbeth flaniert dieses Mal stadtfein durch die Shoppingmeile und verliebt sich in jedes „Koschtümle“. Alois dackelt mit allen Einkaufstaschen hinterher. Natürlich bleiben sie ihrem Stil treu und bieten wieder erstklassiges schwäbisches „Kabarett zum Anfassen“, sprich die Beiden sind ganz nah am Publikum – vor, während und nach der Show.