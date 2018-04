"Oma!", schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. "Oma, ich will jetzt mal was ganz Tolles mit dir machen." Frieders Oma ist zwar schon über 70, aber zu alt um Streiche zu machen, ist sie nicht. Nur nicht gleich und sofort, denn im Hause warten so viele andere Dinge, die erledigt werden müssen. Da wird ja wohl der "Bub Ungeduld" noch etwas warten können... Bei den drei Geschichten "In der Wüste", "Paket" und "Gespenster" werden die kleinen und großen Zuschauer ihren Spaß haben.

Eine Gruppenveranstaltung für Kindergärten; ab 4 Jahre; bitte anmelden

Veranstaltungsort: Zweigstelle Orschel-Hagen