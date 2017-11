Onair: A Winter Concert

× Erweitern Onair

Schon früh kommt die Dunkelheit, die Temperaturen sinken, der erste Schnee ist gefallen, die Welt wird etwas stiller – der Winter hält Einzug. Die Klangzauberer von ONAIR fragen: Wie klingt der Winter? Kann man klirrende Kälte nicht nur sehen und fühlen, sondern auch hören?

Sechs Stimmen, ein Klangkörper: Die vielfach preisgekrönte Berliner Vokalformation ONAIR singt „A Winter Concert“. Eine musikalische Reise durch die kalte, dunkle und stille Jahreszeit… Mit einer emotionalen Mischung aus poppigen und klassischen Musikstücken, die unser Herz erwärmen, weil sie voller Kraft und Schönheit sind. Darunter ONAIR-typische Vocal-Pop-Arrangements u.a. von Silje Neergard ("Be still my heart"), Sting ("The Haunds Of Winter“), Tori Amos („Winter“), Cold Play („Fix you“), sowie Bearbeitungen von Kirchenliedern ("Es ist ein Ros entsprungen") und klassischem Liedgut (Franz Schuberts „Winterreise“). Vielleicht auch etwas von Peter Gabriel, Kate Bush oder Joni Mitchell. Natürlich auch ein paar der schönsten sphärischen Songs aus den ersten beiden ONAIR-Programmen und, wie immer bei ONAIR, die eine oder andere spannende Neuentdeckung.

ONAIRs "A Winter Concert": Ein Vokalkonzert abseits der üblichen, ausgetretenen Weihnachtszeit-Pfade, das Gänsehaut erzeugt. Gänsehaut auf der Seele...

Ein emotional dichter Abend, der den Winter in all seiner Schönheit zelebriert. Kraftvoll, energetisch, berührend und glitzernd wie frisch gefallener Schnee in der Wintersonne…