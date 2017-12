ONCE AGAIN ist eine Acoustic Cover Rock Band aus dem Raum Heilbronn / Mosbach.Mit zwei Gitarren, einem Cajon und zweistimmigem Gesang bieten die vier ein breites Spektrum bekannter Rocksongs aus den 70/80ern bis hin zu aktuellen Liedern in englischer und deutscher Sprache.Handgemachte Akustikmusik und Musiker mit viel Leidenschaft und Spaß an ihren Instrumenten sorgen für einen kurzweiligen Abend voller guter Laune, Tanz und Gesang.