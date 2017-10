One by One "One hot minute"

eine Veranstaltung von One By One Band

Man bekommt nur selten zu sehen und zu hören, dass vollständige Rockalben in ihrer ganzen Länge nachgespielt werden. Doch genau dies hat sich die Tübinger Band One by One auf ihre Fahnen geschrieben. Als Antwort auf Spotify-Algorithmen mit ihren teils willkürlich abgespielten Songs beleben One by One ganze Alben-Klassiker wieder, präsentieren diese stilgerecht – ja zuweilen gar pompös – und schicken so ihr Publikum auf eine nostalgische Zeitreise zurück in die aufregende Zeit des Grunge.

Nach ihren bisherigen Erfolgen mit Faith No Mores „King for a Day, Fool for a Lifetime“ und Pearl Jams „Ten“ widmet sich die Band aktuell ihrem 1995 veröffentlichten Lieblingsalbum der kalifornischen Funkrocker Red Hot Chili Peppers „One Hot Minute“. Auch hier heißt es: zurückspulen, abrocken und genießen!

Hagen Lefarth (Vocals) / Marcel Benk (Drums) / Stephan Gutermann (Guitar) / Walter Schlay (Bass)

www.onebyoneband.de