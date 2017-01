ONKeL fISCH - blickt zurück

× Erweitern Onkel Fisch

Die SWR 3 Hörer kennen den gleichnamigen, kultigen Wochenrückblick mit dem Satiriker-Duo ONKeL fISCH. Und diesmal gehen die charmanten fiSCHe Adrian Engels und Markus Riedinger in die Vollen und nehmen sich ein ganzes Jahr zur Brust. Mit ihrer virtuosen Mischung aus anspruchsvollen Inhalten, bissiger Analyse und hemmungsloser Komik wird 2016 auf links gedreht.

Das Jahr indem die Pöbelei salonfähig und die Gräben immer tiefer wurden.

Und gleichzeitig die Satire real und umsonst um die Ecke kam: AfD, Erdogan, Trump, Panama-Papers, Russlands Dopingsportler, Nobelpreis für Bob Dylan und ein gepflegter letzter Platz beim Eurovision Songcontest. Und das war trotz Klimawandels nur die Spitze des Eisberges.

Dieser Jahresrückblick ist anders, denn die beiden Bewegungsfanatiker von ONKeL fISCH präsentieren 366 Tage (Schaltjahr!) in 90 atemlosen Minuten: Hier wird nach Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt. Das alles aus den kreativen Köpfen zweier preisgekrönter und erfahrener „Meister der Kleinkunst“ (Main Echo).

Was sind die Erkenntnisse des Jahres 2016? Ist der Brexit wie ein englisch gebratenes Steak: Eben mal kurz heiß gemacht und dafür echt zu teuer? Die Endlos-Soap „Merkel und Horst in Love“ oder auch „50 Shades Of Hate“: Wer hat die Peitsche in der Hand? Ist das Samsung Galaxy Note 7 der erste anrufbare Grillanzünder?

ONKeL fISCH verraten es.