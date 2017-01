× Erweitern Oonagh

Nach zwei ECHOs und Platin für ihr Debüt-Album „Oonagh“, dem Chartentry ihres zweiten Albums „Aeria“ auf Platz 2 und einer weitgehend ausverkauften Headliner-Tour, ist es etwas ruhiger geworden, um OONAGH. Ruhe, die sie genutzt hat, um kreativ an ihrem neuen Album zu arbeiten, das im Herbst 2016 erscheinen wird. Ab dem 07. Februar 2017 wird OONAGH mit den Songs des neuen Albums und vielen bekannten Hits bei 14 Konzerten auch wieder live zu erleben sein.

Die fabelhafte Welt von OONAGH ist einmalig in Deutschland und findet auch über die Landesgrenzen hinaus Anklang.

Auf ihren Live-Konzerten lädt die charismatische Künstlerin in andere Sphären ein – zu einer musikalischen Weltreise –, pendelt zwischen den Kulturen, streift Elemente aus Pop, Folk, Mittelalter, Electronica, Weltmusik, Ethno und New Age, fügt sie stilbewusst und kreativ zu einem Ganzen. Jeder Ton ist unverkennbar OONAGH. Aber nicht nur das, gemeinsam mit ihrem Publikum aller Altersklassen feiert sie ihre Lieder und teilt das damit verbundene Lebensgefühl. Ihre klare, wohlklingende Stimme wird von vier Musikern sowie einer Backgroundsängerin eingerahmt und taucht bei jedem Song in eine andere, besondere Lichtstimmung ein. Übergroße Leinwände entführen mit beeindruckenden Installationen und Naturschauspielen in eine andere Welt. Musik aus allen Ecken und doch nicht nur von dieser Welt. Ihre unbeschwerte Herangehensweise ist dabei frisch und zeitgemäß, nichtsdestotrotz behandelt sie die weltmusikalischen Traditionen mit großem Respekt. OONAGH entreißt die verschiedensten Elemente der Nische und stellt sie in einen breitenwirksamen Kontext. Ihr gelingt dabei der Spagat, die Kraft des Pops und die Magie von Naturinstrumenten in Einklang zu bringen, nicht zu verwässern und den einzelnen Kulturen auf Augenhöhe zu begegnen.

Die musikalische Welt der OONAGH ist auch immer eine visuelle. Dazu gehören auch ihre eindrucksvollen Live-Konzerte, die ihre ganz eigene Magie versprühen. Dort treffen sich der Folk-Liebhaber, der Schlagerfreund und der Weltmusikfan einvernehmlich und friedlich vor der Bühne – welcher Top10-Act kann das von sich behaupten!