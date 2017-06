Open-Air in Schwarzach

× Erweitern Beauties and the Beats

Live-Musik mitten im Wildpark gibt es am Samstag, den 1. Juli in Schwarzach. Alexander Lingsch, erster Vorstand MGV Schwarzach: »Das besondere an der Location ist, dass die Bühne mitten im Wildpark steht. Da kann es schon mal passieren, dass ein Esel oder Pfau sich dazwischen meldet.« Der MGV Schwarzach performt, wie schon im letzten Jahr gemeinsam mit dem Beauties and the Beats aus Neckarsulm. »Das Publikum in Schwarzach ist genau richtig. Bei den ruhigeren Nummern wird andächtig gelauscht, bei den Mitsing-Songs lautstark eingestimmt, das passt einfach«, so Martin Renner von Beauties and the Beats, »Sicherlich werden Songs wie ‚Lauter‘ von den Wise Guys, ‚Bastalavista‘ von Basta und der ‚Epic Patty Cake Song‘, ein Lied mit einer ausgeklügelten Klatsch-Performance, dabei sein, aber auch einige Schwarzach-Premieren wird es geben.«