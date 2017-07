Open Air Kino Cleebronn

× Erweitern Open Air Cleebronn

Open Air auf dem Innenhof der Grundschule in Cleebronn wird zur Kinobühne. Am Freitag, den 1. September geht mit „Monsieur Pierre geht online“ eine französische Komödie an den Start. Ein alter Mann (Pierre Richard in einer Paraderolle) entdeckt das Internet und ein Dating Portal und sorgt für reichlich Verwirrung. Am Samstag, den 2. September kommt mit „Get Out“ ein Gruselfilm nach Cleebronn. Ein Wochenende bei den neuen Schwiegereltern - bizarre Zwischenfälle verwandeln den entspannten Antrittsbesuch in einen ausgewachsenen Alptraum für den Familien-Neuling. Und als Ausgleich für den Horror am ‚Samstag gibt es am Sonntag noch einmal eine französische Komödie. „Ein Dorf sieht schwarz“ ist die französische Version der „Hartmanns“; witzig und einfühlsam inszeniert.