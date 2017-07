× Erweitern Open Air Kino Brackenheim

Open-Air-Kino im Schlosshof Brackenheim

Die Tradition geht weiter. Seit vielen Jahren ist das „Open-Air-Kino im Brackenheimer Schlosshof" eine feste Institution während der Sommerzeit im Veranstaltungskalender Brackenheims. Und so laden das Mobile Kino Esslingen, der VfL Brackenheim, das Jugendhaus Cleebronn und die Stadt Brackenheim erneut zu diesem Event ein – und dies voraussichtlich zum letzten Mal, denn im Herbst beginnt der Umbau des Schlosses zur „WeinZeit“ mit Gaststätte, Vinothek und Hotel, so dass diese Spielstätte bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung steht

Vom Freitag, den 25. August 2016 bis zum Sonntag, den 27. August 2017 präsentierten die Organisatoren im stimmungsvollen Ambiente des historischen Brackenheimer Schlosshofes witzige, spannende und nachdenkliche Filme für alle Daheimgebliebenen. Den perfekten Rahmen zum Filmgenuss setzten einmal mehr der VfL Brackenheim und das Jugendhaus Cleebronn, der in Zusammenarbeit mit WINO Biolandbau leckere Öko-Weine, Öko-Secco, Bionade sowie Würste vom Grill und herzhafte Backwaren anbieten.

Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr, die Filme starten um 21.00 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Achtung: Aus kinorechtlichen Gründen findet kein Vorverkauf statt, Tickets gibt es also nur am jeweiligen Veranstaltungstag an der Abendkasse ab 19.30 Uhr – solange der Vorrat reicht

Den Auftakt zum Kino-Wochenende unterm Sternenhimmel bildet am Freitag, den 25. August 2017 die deutsche Kömodie „Willkommen bei den Hartmanns“ (120 Min.; FSK: ab 12 Jahren). Der Familie Hartmann stehen turbulente Zeiten bevor, als Mutter Angelika (Senta Berger) nach dem Besuch eines Flüchtlingsheims beschließt, gegen den Willen ihres Mannes Richard (Heiner Lauterbach) einen der dortigen Bewohner bei sich aufzunehmen. Und bald füllt sich das Haus noch weiter. Denn Tochter Sophie (Palina Rojinski), eine ziellose Dauerstudentin, und der Burnout-gefährdete Sohn Philipp (Florian David Fitz) samt Enkel Basti (Marinus Hohmann) ziehen wieder zuhause ein. Während der Nachwuchs bald feststellen muss, dass es in der Ehe seiner Eltern kräftig kriselt, durchlebt die Familie durch die ungewohnte Situation in ihrem Haus lauter Wirrungen und Turbulenzen.

Am Samstag, den 26. August 2017 läuft der Film „Der wunderbare Garten der Bella Brown“ (92 Min.; FSK: ab 12 Jahren). Als Kind wurde Bella Brown (Jessica Brown Findlay) vor einem Waisenhaus ausgesetzt. Mittlerweile arbeitet Bella als Bibliothekarin, wo sie zwar regelmäßig Besuch vom schüchternen Erfinder Billy (Jeremy Irvine) erhält, aber auch von ihrer Chefin tyrannisiert wird. Und auch Zuhause droht Ungemach: Ihr grantiger Nachbar Alfie Stephenson (Tom Wilkinson) hat sie bei ihrem Vermieter angeschwärzt, weil ihr Garten völlig verwildert ist. Diesen muss die junge Frau, der Natur und Gartenarbeit ein Graus ist, nun innerhalb eines Monats auf Vordermann bringen. Glücklicherweise ist Alfie Gärtner und hat unter seiner rauen Schale einen weichen Kern. Er ist bereit, Bella zu helfen, wenn sie dafür sorgt, dass sein Koch Vernon (Andrew Scott) wieder zu ihm zurückkehrt…

Den Abschluss des Kino-Wochenende bestreitet am Sonntag, den 27. August 2017 der vielfach oscar-prämierte Tanzfilm „La La Land“ (128 Min, FSK: ab 12 Jahren). Mia (Emma Stone) ist eine leidenschaftliche Schauspielerin, die ihr Glück in Los Angeles sucht. Sebastian (Ryan Gosling) will dort als Musiker seinen Durchbruch schaffen. Mia und Sebastian müssen sich mit Nebenjobs durchschlagen - sie arbeitet in Cafés, er sitzt in Clubs wie dem von Boss (J.K. Simmons) am Keyboard. Nachdem sie einander vorm Klavier begegnet und schließlich ein Paar geworden sind, geben sich gegenseitig Kraft. Doch schnell müssen Mia und Sebastian feststellen, dass ihre Bestrebungen auch Opfer fordern und ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen. Verrät sich Sebastian selbst, wenn er in der Band von Keith (John Legend) Musik spielt, die er gar nicht mag? Und kann Mia ihre Zeilen nicht auch mit ihrem Freund auf Tour lernen, oder muss sie dazu wirklich in L.A. bleiben?

Übrigens: Alle Filmfreunde können auch eine Woche später voll auf Ihre Kosten kommen: Dann steigt ein weiteres Open-Air-Kino-Wochenende auf dem Schulhof in Cleebronn. Am Freitag, 1. September 2017 läuft „Monsieur Pierre geht online“, am Samstag, 2. September 2017 wird der Streifen „Get Out“ gezeigt und der Abschluss folgt am Sonntag, 3. September 2017 mit „Ein Dorf sieht schwarz“.