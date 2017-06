Der Poetry Slam Ludwigsburg ist mittlerweile zu einer Institution in der Barockstadt geworden, der regelmäßig auch überregional Zuschauer in Veranstaltungsstätten und Kinos zieht. Zum ersten Mal steigt jetzt in Kooperation mit Kinokult e.V. Programmkinos ein Open Air Poetry Slam im großen Innenhof vom Kunstzentrum Karlskaserne mit den besten Slam Poetinnen des Landes.

Unter der riesigen 200qm großen Leinwand, auf der die Künstler live übertragen werden, performen sie ihre Texte unter freiem Himmel: Gedichte und Geschichten, Comedy oder Spoken Word, Wortspiele oder Nachdenkliches, Kritisches oder Lebensbejahendes - in jeweils sechs Minuten Bühnenzeit versuchen sie, das Publikum von ihrer Kunst zu überzeugen, denn am Ende entscheiden die Zuschauer darüber, wer ins Finale einzieht und den ersten Open Air Poetry Slam in der Karlskaserne gewinnt.

Musikalisch umrahmt wird der Abend von Das Lumpenpack, mehrfach ausgezeichnete Kabarett- und Comedypreisträger.

Im Wettbewerb:

Florian Wintels (Bad Bentheim; Landesmeister Niedersachsen/Bremen 2013, 2016)

Sulaiman Masomi (Köln; NRW-Meister 2013)

Sandra Da Vina (Essen; NRW-Meisterin 2014)

Svenja Gräfen (Berlin; Spoken-Word-Poetin und Romanautorin)

Marvin Suckut (Konstanz; Baden-Württembergischer Vizemeister)

Featured artists: Das Lumpenpack

Moderation: Alexander Willrich & Hanz