Open Air Summer Special!!

Wie jeden Sommer: Soul, Blues und Rhythm unter freiem Himmel bei der saisonalen Sonderausgabe des Club Miaow! Gesundes Schwitzen auf der Tanzfläche, Wellness-Drinks an der Aussenbar, und der Clou: freier Eintritt. Ein Wohlfühlsamstag der Sonderklasse - buchen sie JETZT ihren Platz im Liegestuhl. Für die musikalische Untermalung sorgt neben Gastgeber Duke JensOmatic diesmal der Veranstalter der regelmässigen Münchner R&B-Sause „Hit Git & Split“, The Cat's Pyjamas. Leicht irreführend ist Tobi's DJ-Name schon, denn mit Schlafengehen hat sein Sound wirklich garnix zu tun. Stellt euch lieber auf ein Hallo Wach-Erlebnis ein. Der Eintritt ist, wie immer bei der Sommersause, frei. Also, sitzt nicht zu Hause vor dem Mauseloch, geht tanzen!