Open Brainstorm Session

„Building Actions“ ist ein gemeinsames Experiment. Mit dem Tanzsolo „Sexless Babe“, das am 15. Mai im Rahmen des Queer Festival Premiere feiert, versuchen Choreograph Edan Gorlicki und sein Team, einen Körper zu inszenieren, der weder männlich noch weiblich ist. Und weil sie interessiert, wie verschiedene Menschen dieses Thema sehen, öffnen sie ihr Studio und laden ein zu offenen Proben, Bewegungsworkshops, Kurzauftritten und Brainstorm-Sessions! Alle Veranstaltungen sind kostenlos und können ohne Voranmeldung besucht werden.An drei Terminen holen sich Edan Gorlicki und sein Team in Open Brainstorm Sessions fachliche Verstärkung. Was sagen Aktivist*innen, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Inter- und Transsexuelle zum Thema Geschlecht und Identität?