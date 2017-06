„Oper auf Schwäbisch“ mit Jürgen Deppert. Er nimmt sich selbst, seine Besucher und den ganzen Opernbetrieb kabarettistisch und musikalisch aufs Korn. Der Eintritt ist frei.

Sie können Opern nichts abgewinnen? Dann haben Sie Jürgen Deppert noch nicht gehört! Der Bariton singt Opern auf Schwäbisch - einfach großartig. Sein Programm macht Spaß, nimmt sich selbst, seine Besucher und den ganzen Opernbetrieb kabarettistisch aufs Korn, ist leichtfüßig, aber beileibe nicht leichtgewichtig. Er kombiniert seinen bestens ausgebildeten, warmen und ausdrucksvollen Bariton mit geistreichem Witz, taucht das Publikum in ein Wechselbad aus Dramatik und Heiterkeit, aus Arie und Parodie, spricht, singt, erzählt, schauspielert - und das Ganze auf Schwäbisch.Der Backnanger hat seinen Landsleuten ins Herz geschaut. Was dabei herauskam, sind liebevoll-schelmische Texte, kombiniert mit den ganz großen Arien der bekanntesten Opern, die beweisen, dass Deppert die Schwaben sehr gut verstanden hat. Der Künstler bestreitet sein einzigartiges Musik-Kabarett-Programm scheinbar mühelos. Und am Ende stellen alle fest: Die Oper lebt und gedeiht, zumindest auf Schwäbisch. Dank des großzügigen Sponsorings ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Sparkasse Kraichgau Musiksommers 2017 frei.