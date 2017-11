Zunächst von Verlegern nur als bloße Zählung von Druckausgaben gedacht, setzten seit der Wende zum 19. Jahrhundert viele Komponisten mit der Veröf-fentlichung eines „Opus 1“ einen Meilenstein. Wurde dabei bewusst versucht, an das bestehende Repertoire anzuknüpfen oder zu ihm in Konkurrenz zu treten? Mit welcher Gattung oder Besetzung wollte sich ein Komponist in der musikali¬schen Öffentlichkeit positionieren und wahrgenommen werden? Insgesamt sieben Referate nähern sich diesen Fragen aus unterschiedlichen Persektiven.Abgerundet wird die Tagung durch einen Konzertabend, bei dem zahlreiche Werke (teilweise in Auszügen) zur Aufführung gelangen, die einst als „op. 1“ erschienen sind. Ferner erklingt das selten gespielte Oktett für Streicher F-Dur op. 17 von Niels W. Gade – als klingende Hommage an dessen 200. Geburtstag.Freitag, 08.12.201714:00 Uhr Eröffnung (Begrüßung und Einführung)14:30 Uhr Das musikalische Opus primum im Wandel der ZeitenProf. Dr. Axel Beer (Universität Mainz)15:15 Uhr Pause15:45 Uhr „die Wirkliche Zahl meiner größern Musikalischen Werke“ –oder: Was für Beethoven ein Opus istDr. Julia Ronge (Beethoven-Haus, Bonn)16:00 Uhr „Formel hält uns nicht gebunden.“Zum Kontext von Niels W. Gades Ossian-Ouvertüre op. 1Dr. Michael Matter (Universität Basel)19:30 Uhr „Opus 1“ – ein klingendes StatementKonzert mit Werken von Beethoven, Schubert, Loewe, Franck, Brahms, Schönberg und Niels W. Gade (zu seinem 200. Geburtstag)Studierende und Dozierende der HMDK StuttgartSabine Kraut, LeitungSamstag, 09.12.20179:30 Uhr „Ein Götterbild bleibt ein Götterbild.“Johannes Brahms und seine Klaviersonate C-Dur op. 1Prof. Dr. Dominik Sackmann (Züricher Hochschule der Künste)10:15 Uhr Französische Perspektiven11:00 Uhr Pause11:30 Uhr Russische PerspektivenProf. Dr. Christoph Flamm (Musikhochschule Lübeck)12:15 Uhr „Alles danach folgende ohne Opuszahl.“ Werk und Zahl bei Komponisten des 20. JahrhundertsPD Dr. Michael Kube (Universität Würzburg / HMDK Stuttgart)13:00-13:30 Uhr SchlussdiskussionKontaktPD Dr. Michael KubeHDMK Stuttgart, Urbanstr. 25, 70182 Stuttgartinfo@michael-kube.de