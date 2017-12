× Erweitern Or Bareket Quartet

Zum Jahresbeginn präsentieren wir eine frische, neue Band vom Pool Israel/New York, aus dem derzeit die heißesten Töne aufsteigen. Der in Jerusalem geborene Bassist und Bandleader Or Bareket ist in Argentinien aufgewachsen, die Ingredienzen aus dessen reicher Musiktradition fließen höbar in seine Kompositionen mit ein. Bareket mischt und verbindet all seine Einflüsse mit der amerikanischen Jazzsprache, in die er in NYC tief eintauchte. Uns erwarten sowohl eigene Kompositionen wie spannend interpretierte Standards. Mit von der Partie ist der versierte und berühmte Ziv Ravitz am Schlagzeug, der lange Zeit Duopartner von Yaron Herman war. Am Piano sitzt mit Nitai Hershkovits ein weiteres unglaubliches Talent, das einige Zeit Pianist in Avishai Cohens Trio war. Und an der Gitarre stellt sich Shachar Elnatan vor, der Jüngste der Band, der u.a. bei Peter Bernstein studiert hat. Gemeinsam gehen die vier Musiker eine ganz neue und spannende Verbindung ein!