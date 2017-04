Oranssi Pazuzu & Cobalt

Der Anfang vom Ende ...Um den Countdown zum eigentlichen Festival 2017 zu starten, beginnen wir das End of Music mit einer Pre-Show im Mai.Die Finnen von Oranssi Pazuzu haben sich spätestens mit ihrem letztjährigen Album „Värähtelijä" den Ruf einer ebenso spannenden wie unkonventionellen Band im Kosmos extremer Musik erspielt. Das ist auch ein gutes Stichwort, denn um Kosmos und stellare Sphären und dreht sich auch vieles im Sound des Quintetts. Black Metal geht hier mit Krautrock, Psychedelic à la Hawkwind und Seventies-Prog à la Pink Floyd eine ebenso innovative wie kreative Verbindung ein und macht Oranssi Pazuzu so unverwechselbar. Live sind die Jungs um Frontmann Jun-His sowieso eine Macht und wir sind voller Vorfreude darauf, wenn der orangene Dämon im altehrwürdigen Karlstor sein Haupt erhebt und die Wände zum Beben bringt.Den musikalischen Output von Cobalt in Worte zu fassen ist nicht einfach. Das 2005 erschienene Debut „War Metal“ trifft den Kern aber ganz gut. In der Tat findet sich der Hörer oftmals in einem wahren Kampf wieder, ein verheerendes Gemetzel, das die Musik der Band seit damals ausstrahlt. Hemingways Zitat „Die Welt zerbricht jeden und nachher sind viele an den gebrochenen Stellen stärker“ könnte für Cobalt treffender nicht sein. Nach der Trennung von Sänger Phil McSorley 2014 sah Mastermind Erik Wunder sich noch nicht am Ende angekommen. Verstärkt durch Ex-Lord-Mantis Frontmann Charlie Fell schlugen Cobalt ein neues Kapitel auf, mit Erfolg: 2016 bewiesen sie, dass sie immer noch ganz oben an der Spitze der Nahrungskette stehen – mit „Slow forever“ lieferten sie eines der stärksten Alben im Genre: Progressives Drumming, atemberaubende Riffs und das fiese Organ von Fell: Hier bricht sich die Natur mit Zähnen und Klauen Bahn, unbarmherzig und wild. Auf ihrer ersten Europa-Tour macht die live zum Trio gewachsene Band Station bei uns im Karlstor. Let’s burn down our houses together.Den Abend eröffnen Stagwounder. Die Heidelberger bewiesen bereits letztes Jahr, dass Heidelberg mehr zu bieten hat als Studentenromantik und Neckaridyll. Mit ihrer Mischung aus Black Metal und brachialem Doom werden sie den Headlinern des Abends den Boden gehörig durchzackern.