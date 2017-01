Orchestre des Champs-Elysees

6. Meisterkonzert

Philippe Herreweghe, Dirigent

Collegium Vocale Gent

Solisten

Beethoven: Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93

Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op.125 mit Schlusschor über Schillers Ode "An die Freude"

Ein einzigartiger Zyklus kommt zu seinem abschließenden Höhepunkt, wenn das großartige "Collegium Vocale Gent", unter Philippe Herreweghes Leitung, Schillers Ode "An die Freude" erklingen lässt. Mit der 8. und seiner letzten und berühmtesten Sinfonie "der Neunten" endet eine Entdeckungsreise durch Beethovens sinfonisches Schaffen, die dem Publikum so schnell wohl nicht wieder vergönnt sein wird: alle Sinfonien aus einer Hand - womit nicht nur der Komponist und der Dirigent gemeint sind, sondern auch die wunderbaren Musiker des Orchestre des Champs-Élysées. In deren nicht nur historisch informierter, sondern vor allem fundierter Interpretation ließen und lassen sich immer wieder überraschende und aufregende Klänge und Momente im scheinbar Bekannten entdecken!