Leidenschaftlich, luftig, poetisch, abgerundet, bewegend, zart: Mit diesen Worten lässt sich das aktuelle Album „Lantern“ der Band Oregon beschreiben, deren Anfänge bis in die 1960-er Jahre zurückgehen.

Das Album ist im Sommer 2017 veröffentlicht worden und ein regelrechtes Geschenk an die immer größer werdende Fangemeinde dieses herausragenden Jazzquartetts – ein Quartett, das in seiner Einheit, Kohärenz und freiem Ausdruck kaum zu übertreffen ist. Das Album „Lantern“ verschmelzt verschiedenste, musikalische „Schmuckstücke“ in einen kostbaren und trotz unterschiedlichster Einflüsse stringenten Plot, der sowohl fantasievolle Avant-Garde-Nuancen („Lantern“) als auch konventionelle, verspielte und tanzbare Songs („Dolomiti Dance“) oder auch swingende und lebhafte („Walk The Walk“, „The Glide“) und sogar Latin-Stücke („Not Forgotten“) beinhaltet.Selbst ein so entwaffnender und vordergründig einfacher Track wie „The Water Is Wide“ wird durch die klugen und filigranen Solos von Paolino Dalla Porta am Kontrabass und das unglaubliche Piano- und Gitarren-Genie Ralph Towner zu einem ganz besonderen Jazz-Juwel.Paul McCandless an der Oboe und am Saxofon erzählt eingängige, musikalische Geschichten, indem er melodische Bilder zaubert. Der Drummer Mark Walker baut mit seinem Rhythmus Stimmungen und ganze Songs sowohl auf als auch ab – letzteres, wenn die Band gerade dabei ist, traumhafte musikalische Fresken zu „malen“.Lantern ist Oregons 30. Album! Aber das erste, das sie zusammen mit Paolino Dalla Porta am Kontrabass aufgenommen haben. Und dennoch ist das Werk eine Bestätigung ihrer einzigartigen Kreativität und beständigen Einheit, eine konstante, frische Quelle an Musik, die an Zauber kaum zu überbieten ist.

Besetzung: Ralph Towner (git); Paul McCandless (ob, sax); Paolino Dalla Porta (b); Mark Walker (perc, dr)

Weitere Infos unter: http://oregonband.com/