Stuttgarter Orgelakademie 2017

Sonntag, 09.07. – Sonntag, 16.07.2017

Zuhören – Ausprobieren – Diskutieren – Konzertieren

Artist in Residence: Guy Bovet

Orgelkurse mit

Helmut Deutsch

Jürgen Essl

David Franke

Jörg Halubek

Ludger Lohmann

Johannes Mayr

Spielorte: Orgelsammlung der Musikhochschule Stuttgart / Exkursionen zu den historischen Instrumenten in Oberschwaben

Programm und Anmeldung ab 10. Februar 2017

DAS ORGELKONZERT

Besonders beliebt sind die Orgelkonzerte am Sonntagnachmittag. Fortgeschrittene Studierende der Orgelklassen offenbaren das einmalige Klangerlebnis der großen Rieger-Orgel, die im Konzertsaal der Hochschule steht. Sie wird Ihnen mit Orgelwerken quer

durch alle Epochen präsentiert.

DIE ORGELFÜHRUNG

Die eineinhalbstündige Führung durch die Orgelsammlung gewährt spannende Einblicke in die Welt des Orgelbaus verschiedener Zeiten und Regionen. Es werden alle Orgeln angespielt, um den Besuchern die unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten vorzustellen.

DIE ORGELSAMMLUNG

Die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ist in aller Welt bekannt als europäisches Zentrum der Kirchenmusik und des konzertanten Orgelspiels. Sie beherbergt die größte Orgelsammlung Deutschlands, die in elf Beispielen einen beeindruckenden Überblick über Technik und Klangwelt der Orgel seit der Zeit von Johann Sebastian Bach gibt. Jede Epoche und jeder Kulturraum hat einen eigenen Orgeltyp herausgebildet und die Hochschule in Stuttgart bietet einen ansehnlichen Querschnitt dieser Variationen der ›Königin der Instrumente‹.

Tickets für das Orgelkonzert am Sonntagnachmittag

€ 6,– pro Person • Vorverkauf Hochschule

Urbanstraße 25 • 70182 Stuttgart • Mo – Fr 16.00 – 19.00 Uhr

Telefon 0711.212 46 21 • vorverkauf(at)mh-stuttgart(dot)de

Online-Bestellung über www.reservix.de oder

Kartenverkauf an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.

Orgelführung: 15.30 – 17.00 Uhr

Orgelkonzert am Sonntagnachmittag: 17.00 – 18.00 Uhr

Kosten für die Orgelführung mit Konzert

€ 12,– pro Person • Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

