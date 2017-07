Orgelkonzert

Werke von Bach und Reger erklingen an der historischen Späth-Orgel der Marienkirche. Thorsten Hülsemann ist Bezirkskantor an der Stadtkirche in Künzelsau. Er stammt aus Duisburg, studierte von 1999 bis 2003 Gesang, Schul- und Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Lübeck, anschließend studierte er an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen weiter. Von 2005-2007 war Thorsten Hülsemann Assistent an der Stiftskirche in Stuttgart.