Orgelkonzert

Lucas Ziegler, geboren 1989 in Feuchtwangen, durchlief ab dem Alter von fünf Jahren viele Stationen der Evangelischen Kantorei seines Heimatortes: Kinderchor, Posaunenchor, Kirchenchor. Im Alter von 15 Jahren erhielt er ersten Orgelunterricht. Er studierte von 2009 bis 2013 Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Orgel bei Prof. Bernhard Haas), 2013/2014 absolvierte er ein kirchenmusikalisches Praktikum am Ulmer Münster. Seit September 2015 ist Lucas Ziegler Kantor an der Schlosskirche der evangelischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim.