Die Reihe Orgelkonzerte am 30. hat im Jahr 2017 einen international herausragende Künstler zu Gast. Jonathan Ryan aus New York gastiert am Sonntag, 30. Juli um 19:00 Uhr in der Evangelischen Michaelskirche in Eberbach mit Werken von Duruflé, Sowerby, Moore, Shearing u.a.