Orgelmusik zur Marktzeit

Sung-Nam Cho wurde 1975 in Busan, der zweitgrößten Stadt Süd-Koreas, geboren und erhielt mit sieben Jahren ersten Klavierunterricht. Er studierte in Daegu City sowie an der Musikhochschule Freiburg (Diplom/KA) und an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen (A-Examen). Schon während des Studiums entwickelte Sung-Nam Cho eine rege Konzerttätigkeit als Organist und Pianist sowie Korrepetitor und Begleiter von Vokalsolisten und Chören.

Sung-Nam Cho war Asistant bei LKMD Siegfried Bauer und bei Stiftskantor KMD Kay Johannsen an der Stuttgarter Stiftskirche. Und er war als Bezirkskantor in Schwäbsich Gmünd. Seit 2013 Kantor an der Evang.Stadtkirche Hockenheim.

Sung-Nam Cho ist Preisträger verschiedener internationaler Orgelwettbewerbe in Italien, Frankreich, der Schweiz und Deutschland.