Teil der Konzertreihe anlässlich der Wiedereinweihung der Orgel in St. Joseph „Klingt andersrum“ - Orgelvirtuoso - am 24. November in der Kirche St. Joseph.

Paolo Oreni (Mailand) - der weltweit umjubelte flinke Mailänder Oreni spielt Werke von Bach, Mozart, Liszt und Improvisationen.